Для блогера Блиновской запросили домашний арест

Следствие будет ходатайствовать об избрании для блогера Елены Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Адвокат объяснил, как Блиновская сможет оплатить долги по налогам

В сообщении говорится, что в Пресненском районном суде столицы в том числе будет рассмотрен вопрос о запрете для обвиняемой «полного использования средств связи и сети Интернет, в том опосредованное», исключение составят лишь вызовы экстренных служб и правоохранительных органов.

Ранее блогеру Блиновской предъявили официальное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Домашний АрестУголовное ДелоНалогиБлогер

Горячие новости

Все новости

партнеры