Для блогера Блиновской запросили домашний арест

В сообщении говорится, что в Пресненском районном суде столицы в том числе будет рассмотрен вопрос о запрете для обвиняемой «полного использования средств связи и сети Интернет, в том опосредованное», исключение составят лишь вызовы экстренных служб и правоохранительных органов.

Ранее блогеру Блиновской предъявили официальное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».

