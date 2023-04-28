Для блогера Блиновской запросили домашний арест
Следствие будет ходатайствовать об избрании для блогера Елены Блиновской меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
В сообщении говорится, что в Пресненском районном суде столицы в том числе будет рассмотрен вопрос о запрете для обвиняемой «полного использования средств связи и сети Интернет, в том опосредованное», исключение составят лишь вызовы экстренных служб и правоохранительных органов.
Ранее блогеру Блиновской предъявили официальное обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru