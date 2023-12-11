Директор РГБ: Ущерба зданиям, фондам и людям после пожара нет

Ранее стало известно, что на крыше РГБ в центре Москвы загорелись деревянные конструкции на площади 5 квадратных метров. Позже пожар ликвидировали, пишет RT.

«В 2.02 ночи на одной из реставрационных площадок наших знаменитых скульптур на фронтоне здания на Воздвиженке возникло возгорание, вызванное работой технологического оборудования в сложных погодных условиях. Штатно отработали системы противопожарной безопасности», — указал Дуда.

По словам директора РГБ, специалисты МЧС прибыли на место менее чем за 4 минуты.

