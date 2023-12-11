Директор РГБ: Ущерба зданиям, фондам и людям после пожара нет
Здания, фонды и сотрудники Российской государственной библиотеки не пострадали в результате ночного пожара. Об этом сообщил гендиректор учреждения Вадим Дуда в Telegram-канале «Директор Ленинки».
Ранее стало известно, что на крыше РГБ в центре Москвы загорелись деревянные конструкции на площади 5 квадратных метров. Позже пожар ликвидировали, пишет RT.
«В 2.02 ночи на одной из реставрационных площадок наших знаменитых скульптур на фронтоне здания на Воздвиженке возникло возгорание, вызванное работой технологического оборудования в сложных погодных условиях. Штатно отработали системы противопожарной безопасности», — указал Дуда.
По словам директора РГБ, специалисты МЧС прибыли на место менее чем за 4 минуты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru