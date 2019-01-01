Директор подмосковной школы сбила 12-летнего ребёнка
Директор одной из школ Можайского городского округа сбила 12-летнюю девочку на заправке. Об этом сообщает сайт «Подмосковье Сегодня».
Отмечается, что девочка с подругой хотели зайти в магазин на заправке, когда директор одной из школ городского округа приехала заправляться на своем красном «Шевроле» и сбила ребенка.
Информацию о произошедшем подтвердили в пресс-службе местного ГУ МВД.
В результате ДТП девочка получила перелом ключицы, разрыв лёгкого и черепно-мозговую травму. Сейчас она находится в больнице № 9 имени Г.Н. Сперанского в Москве. Врачи ввели ребёнка в состояние искусственной комы.
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