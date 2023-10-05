Директор музыкальной школы в центре Москвы отправлен под домашний арест
Директор Детской музыкальной школы имени Р. Глиэра Арнольд Штейнгауэр отправлен под домашний арест решением Таганского суда Москвы, передает ТАСС. Он проходит обвиняемым в деле о взятках в крупном размере.
Мера пресечения Штейнгауэру избрана до 4 декабря 2023 года. По предварительным данным, директор музыкальной школы требовал взятки со своих сотрудников.
Музыкальная школа, которая находится на Большой Якиманке, существует в столице с 1933 года. Среди её выпускников – Вячеслав Добрынин, Михаил Шуфутинский и другие.
Ранее экс-замминистра культуры Ольгу Ярилову арестовали на два месяца, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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