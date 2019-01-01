Девять предполагаемых боевиков задержаны в Чечне
9 предполагаемых участников незаконного вооруженного формирования задержаны в Чечне, сообщил «Интерфаксу» осведомленный источник.
По предварительной информации, НВФ создано в Грозном 21-летним уроженцем Чеченской республики.
Участники незаконного вооруженного формирования были задержаны в апреле, у них были изъяты оружие и гранаты.
Возбуждены уголовные дела.
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