Дети отравились в школьной столовой в Свердловской области

Случаи массового отравления детей зафиксированы в Верхней Пышме Свердловской области. Как сообщили в администрации города, случаи отравления выявлены среди ребят двух дневных лагерей, которые питались в столовой школы № 33. Уточняется, что на обед в эту школу приходили ученики школ № 4 и 22. У всех отравившихся подростков схожие симптомы: рвота, диарея и высокая температура.

В администрации Верхней Пышмы подчеркнули, что по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора деятельность дневных лагерей, в которых зафиксировано заболевание, приостановлена до 12 июня с целью разобщения воспитанников, проведения проверки, выяснения источника инфекции и принятия мер.