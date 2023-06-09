Дети отравились в школьной столовой в Свердловской области

Случаи массового отравления детей зафиксированы в Верхней Пышме Свердловской области. Как сообщили в администрации города, случаи отравления выявлены среди ребят двух дневных лагерей, которые питались в столовой школы № 33. Уточняется, что на обед в эту школу приходили ученики школ № 4 и 22. У всех отравившихся подростков схожие симптомы: рвота, диарея и высокая температура.

В администрации Верхней Пышмы подчеркнули, что по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора деятельность дневных лагерей, в которых зафиксировано заболевание, приостановлена до 12 июня с целью разобщения воспитанников, проведения проверки, выяснения источника инфекции и принятия мер.

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Как сообщает «КП-Екатеринбург», первые случаи отравления детей были зафиксированы в местной больнице еще с 7 июня. В управлении образования Верхней Пышмы случаи заболевания школьников подтвердили. Источник инфекции еще не выявлен. Родители и медики ждут результатов анализов, которые укажут на причину отравления, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН»..

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:Детский ЛагерьСвердловская ОбластьОтравление

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