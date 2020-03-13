Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

Более 60 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах из-за шквалистого ветра. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Расписание». По состоянию на 13:24 мск во Внукове задержано пять рейсов и три отменено, в Домодедове 39 рейсов задержано, 16 отменено, в Шереметьеве задержан один рейс.

Москвичей предупредили об оранжевом уровне погодной опасности

Гидрометцентр объявил в пятницу, 13 марта, оранжевый уровень опасности в столице. По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 25 м/с, сообщает RT.

В Москве и Подмосковье сильные порывы ветра повалили десятки деревьев. Повреждены десятки автомобилей. В Москве одно из деревьев упало на автомобиль, в которой находился водитель. От полученных травм он скончался, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: Аэрофлот
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