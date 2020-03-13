Десятки рейсов отменены или задержаны в аэропортах Москвы

Более 60 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах из-за шквалистого ветра. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Расписание». По состоянию на 13:24 мск во Внукове задержано пять рейсов и три отменено, в Домодедове 39 рейсов задержано, 16 отменено, в Шереметьеве задержан один рейс.