Депздрав Москвы подтвердил гибель ребёнка из-за упавшего дерева

В пресс-службе Департамента здравоохранения столицы подтвердили информацию о том, что в результате падения дерева на востоке столицы погиб ребёнок. Как отмечает ТАСС, в Депздраве подчеркнули, что бригады Центра экстренной медицинской и скорой помощи прибыли на место ЧП в течение пяти минут. Сотрудникам экстренных служб оставалось лишь констатировать смерть ребёнка, который получил несовместимые с жизнью травмы. Инцидент произошел в Гольяновском проезде, отмечают argumenti.ru. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным погибшего ребёнка.

Сейчас матери погибшего ребёнка оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, отмечает RT.

Между тем, ранее синоптики сообщили, что сегодня в столице ожидается шквалистый ветер, местами его порывы могут составить до 17 м/с. Пройдёт кратковременный дождь, столбики термометров не превысят отметку +17 градусов. На завтра из-за порывистого ветра в столице объявлен «желтый» уровень погодной опасности, отмечает АГН Москва.







