Депутата Рашкина лишили водительских прав
Депутата от КПРФ Валерия Рашкина лишили водительских прав. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в суде.
Отмечается, что парламентарий не сможет управлять транспортным средством полтора года.
В ночь на 29 октября Валерий Рашкин был задержан в лесу Саратовской области. Его обвинили в убийстве лося, тело которого было найдено в его машине. Против Рашкина возбудили уголовное дело о «Незаконной охоте».
Изначально депутат не признавал свою вину, но позже на своем YouTube-канале выложил видеообращение, в котором заявил, что стал «жертвой подставы со стороны друзей». 25 ноября его лишили депутатской неприкосновенности.
Позже суд запретил Рашкину выходить из дома в ночное время, посещать охотничьи угодья и пользоваться интернетом. Срок действия решения суда продлится до 13 февраля 2022 года.
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