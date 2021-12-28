Депутата Рашкина лишили водительских прав

Депутата от КПРФ Валерия Рашкина лишили водительских прав. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на источник в суде.

Отмечается, что парламентарий не сможет управлять транспортным средством полтора года.

В ночь на 29 октября Валерий Рашкин был задержан в лесу Саратовской области. Его обвинили в убийстве лося, тело которого было найдено в его машине. Против Рашкина возбудили уголовное дело о «Незаконной охоте».