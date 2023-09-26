Депутата гордумы Астрахани задержали при попытке сбыть наркотики

В Астрахани оперативники задержали депутата городской думы с наркотиками, сообщило региональное управление Следственного комитета в Telegram.

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Отмечается, что депутат незаконно приобрел запрещенное вещество у неустановленных лиц и попытался его сбыть. Задержание произошло днем 24 сентября.

При обыске у депутата обнаружили три свертка с наркотиками общим весом 3,96 грамма.

Ранее депутата Государственного совета Татарстана заподозрили в хранении наркотиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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