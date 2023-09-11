Депутат Выборный предложил привлекать народных дружинников после ЧП в школе

К охране школ необходимо привлекать профессионалов и сотрудников отделов внутренних дел (ОВД), заявил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

В школе в Ростовской области подросток ранил ножом четырех человек

Утром 11 сентября две сотрудницы школы и родственник одного из учеников пострадали в результате нападения подростка с ножом в школе Неклиновского района Ростовской области.

Выборный выразил мнение, что для обеспечения безопасности учебных заведений нужно привлекать народных дружинников. Депутат отметил, что у них есть необходимый потенциал для защиты людей.

Ранее стало известно, что смартфон школьницы из подмосковного Дмитрова загорелся из-за популярной игры PUBG, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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