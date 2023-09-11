Депутат Выборный предложил привлекать народных дружинников после ЧП в школе
К охране школ необходимо привлекать профессионалов и сотрудников отделов внутренних дел (ОВД), заявил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.
Утром 11 сентября две сотрудницы школы и родственник одного из учеников пострадали в результате нападения подростка с ножом в школе Неклиновского района Ростовской области.
Выборный выразил мнение, что для обеспечения безопасности учебных заведений нужно привлекать народных дружинников. Депутат отметил, что у них есть необходимый потенциал для защиты людей.
Ранее стало известно, что смартфон школьницы из подмосковного Дмитрова загорелся из-за популярной игры PUBG, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru