Депутат Соболев: Выход к западным границам Украины остановит обстрелы Белгорода
Полное освобождение территории Украины вплоть до ее западных границ позволит предотвратить атаки по российским городам. Об этом в беседе с Ura.ru заявил Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.
«Нужно выполнить сначала ближайшую задачу — освободить все территории, захваченные ныне ВСУ, и в Луганской республике и в Донецкой, Херсонской, Запорожской области. Ну и, безусловно, идти дальше», — пояснил он.
По мнению генерал-лейтенанта, российской армии нужно усилить свою работу по переходу в наступление в зоне СВО, поскольку обстрелы российских городов недопустимы.
Ранее в экстренных службах заявили, что в результате ракетной атаки ВСУ по Белгороду был повреждён торговый центр на улице Плеханова. В результате атаки погибло шесть человек, передает «Радиоточка НСН».
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