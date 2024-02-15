Депутат Соболев: Выход к западным границам Украины остановит обстрелы Белгорода

«Нужно выполнить сначала ближайшую задачу — освободить все территории, захваченные ныне ВСУ, и в Луганской республике и в Донецкой, Херсонской, Запорожской области. Ну и, безусловно, идти дальше», — пояснил он.

По мнению генерал-лейтенанта, российской армии нужно усилить свою работу по переходу в наступление в зоне СВО, поскольку обстрелы российских городов недопустимы.

Ранее в экстренных службах заявили, что в результате ракетной атаки ВСУ по Белгороду был повреждён торговый центр на улице Плеханова. В результате атаки погибло шесть человек, передает «Радиоточка НСН».

