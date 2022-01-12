Дело о насильственном захвате власти возбудили против сторонников террористов в Крыму
Уголовное дело о приготовлении к насильственному захвату власти возбудили против ранее задержанных пятерых членов организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Членов террористической группировки задержали в августе, напоминает RT. Тогда следователи возбудили дело по статье «Организация и участие в организации деятельности террористической организации».
«Установлено, что один житель Севастополя и четверо жителей Республики Крым, являясь членами региональной ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", вели противоправную деятельность, направленную на насильственное изменение конституционного строя РФ», — приводит сообщение ведомства ТАСС.
Отмечается, что задержанные проводили конспиративные собрания, в ходе которых распространяли среди крымчан террористическую идеологию и вербовали новых членов группировки. Подозреваемые находятся в СИЗО №1 в Симферополе, ФСБ устанавливает все обстоятельства преступления и причастных к его совершению.
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