Дело Голунова передали в Следком

Генеральная Прокуратура передала в Следственный комитет РФ дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому в качестве обвиняемого проходил журналист-расследователь Иван Голунов, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

Ранее стало известно, что в работе полицейских УВД по ЗАО Москвы, найдены нарушения.

