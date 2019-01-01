Происшествия
Ранее стало известно, что в работе полицейских УВД по ЗАО Москвы, найдены нарушения.
Дело Голунова передали в Следком
1 июля21:20
Генеральная Прокуратура передала в Следственный комитет РФ дело о покушении на сбыт наркотиков, по которому в качестве обвиняемого проходил журналист-расследователь Иван Голунов, передает «Медуза» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.
Ранее стало известно, что в работе полицейских УВД по ЗАО Москвы, найдены нарушения.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
ФОТО: РИА Новости // Владимир Песня
ТЕГИ:Иван Голунов
Горячие новости
- Экс-глава «Альфы» назвал причины нападения на полицейского в Чечне
- Посещение Венеции станет платным
- Джаз не пострадает. Бутман раскритиковал отказ Катамадзе выступать в России
- В Кремле не увидели необходимости во встрече Путина и Зеленского
- Растерянность или хитрый план. Почему Зеленский признался в том, что не контролирует Климкина