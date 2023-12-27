Дед шпажиста Биды объяснил его отъезд в США

Дед российского шпажиста Сергея Биды, объявленного в розыск за самовольное оставление части или места службы, двукратный призер Олимпийских игр по водному поло Борис Гришин, объяснил отъезд спортсмена в США необходимостью проведения операции. Об этом сообщил телеканал RT.

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Гришин заявил, что его внук представил соответствующие справки в Росгвардию. Он назвал своего внука «очень патриотично настроенным человеком».

Утверждается, что спортсмен вместе со своей супругой Виолеттой, будучи действующими офицерами российской армии, самовольно покинули пределы страны для переезда в Калифорнию в 2023 году. Фехтовальщики могут лишиться свободы на срок до десяти лет.

Ранее сообщалось, что Виолетту Бида уволили из ЦСКА в октябре 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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