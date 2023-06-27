CNN: США просили Киев не бить по России во время мятежа ЧВК «Вагнер»
Соединенные Штаты и западные союзники просили украинскую сторону не наносить удары по территории России во время мятежа ЧВК «Вагнер», сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник.
«Опасения заключались в том, что Украина и Запад будут рассматриваться как помогающие Пригожину и угрожающие суверенитету России», - заявил собеседник телеканала.
Запад обратился к Киеву с просьбой «не раскачивать лодку». Отмечается, что послание было передано на уровне министров иностранных дел, заместителей и через послов.
Ранее стало известно, что посол Соединенных Штатов Линн Трейси заверила российскую сторону, что Вашингтон не имеет никакого отношения к субботним событиям. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru