CNN: США не предупреждали о попытке атаковать дронами Кремль

Соединённые Штаты небыли предупреждены о попытке атаки беспилотников на Кремль, сообщает CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

Путин не пострадал при атаке беспилотников по Кремлю

Собеседник телеканала отметил, что никакой информации Вашингтон не получал.

«Что бы там ни случилось, заранее предупреждения не было», - указал он.

Источник добавил, что в настоящее время США проверяют сообщения об инциденте.

Ранее в Кремле заявили, что ночью 3 мая Киев пытался нанести удар дронами по резиденции президента РФ в центре Москвы, передаёт ОТР.

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ФОТО: РИА Новости
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