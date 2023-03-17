CNN: США направили на место крушения дрона MQ-9 в Чёрном море такой же БПЛА
США отправили на место крушения своего беспилотника MQ-9 Reaper такой же дрон, сообщает CNN со ссылкой на свои источники.
По информации журналистов, беспилотник направили для наблюдения за территорией, где произошло крушение. Также в его обязанности входит слежка за военными РФ и за их попытками достать упавший дрон со дна, сообщает телеканал.
Инцидент с американским дроном произошел во вторник, 14 марта. БПЛА резко маневрировал, потерял управление после подлёта российских истребителей, а затем упал в воду.
Ранее сообщалось, что упавший в Чёрное море беспилотник США нашли около Севастополя. По данным СМИ, силы ВМФ России находятся около места обнаружения дрона. Уточняется, что MQ-9 Reaper обнаружен на глубине 850-900 метров подводным роботом. Поблизости проходит глубоководная ветка газопровода «Южный поток».
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