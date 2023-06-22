CNN: экипаж пропавшего в Атлантике батискафа погиб
Компания-оператор пропавшего в Атлантике батискафа OceanGate считает членов экипажа аппарата погибшими, сообщает CNN.
«Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол Генри Наргеолет, к сожалению, погибли. Эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите Мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время», - говорится в заявлении компании
По данным СМИ, найденные ранее обломки спасатели отнесли к частям пропавшего батискафа «Титан». Накануне специалист по глубоководным исследованиям Дэвид Мирнс заявлял, что найденные обломки свидетельствуют о произошедшем на борту судна взрыве.
Связь с батискафом «Титан» была потеряна 19 июня. Подводный аппарат должен был доставить туристов к месту гибели британского трансатлантического парохода «Титаника», который затонул в Северной Атлантике при столкновении с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Береговая охрана США: обломки батискафа свидетельствуют о взрыве
- В США призвали приравнять применение ТЯО на Украине к атаке на НАТО
- Reuters: Запад выразил готовность производить оружие на Украине
- Моди: Индия готова внести свой вклад в установление мира на Украине
- CNN: экипаж пропавшего в Атлантике батискафа погиб
- У побережья Анапы произошло землетрясение
- Новый фильм Романа Полански выйдет в российский прокат в конце осени
- Пентагон усомнился в необходимости передачи Киеву ракет ATACMS
- В Молдавии обвинили Россию в попытке помешать евроинтеграции
- В Госдуме предложили ввести единый стандарт тишины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru