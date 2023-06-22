CNN: экипаж пропавшего в Атлантике батискафа погиб

«Мы считаем, что наш генеральный директор Стоктон Раш, Шахзада Давуд и его сын Сулеман Давуд, Хэмиш Хардинг и Пол Генри Наргеолет, к сожалению, погибли. Эти люди были настоящими исследователями, которые разделяли особый дух приключений и глубокую страсть к исследованию и защите Мирового океана. Наши сердца с этими пятью душами и каждым членом их семей в это трагическое время», - говорится в заявлении компании

По данным СМИ, найденные ранее обломки спасатели отнесли к частям пропавшего батискафа «Титан». Накануне специалист по глубоководным исследованиям Дэвид Мирнс заявлял, что найденные обломки свидетельствуют о произошедшем на борту судна взрыве.

Связь с батискафом «Титан» была потеряна 19 июня. Подводный аппарат должен был доставить туристов к месту гибели британского трансатлантического парохода «Титаника», который затонул в Северной Атлантике при столкновении с айсбергом в ночь на 15 апреля 1912 года, напоминает «Радиоточка НСН».

