CNN: девять человек пострадали из-за стрельбы в американском Кливленде
9 июля 202316:43
Из-за стрельбы в городе Кливленд в штате Огайо в США пострадали не меньше девяти человек, передает телеканал CNN.
Уточняется, что по предварительным данным, никто не погиб.
CNN сообщает, что преступник открыл огонь по группе людей, а затем скрылся с места происшествия.
Ранее стало известно, что в хорватском городе Сисак неизвестный мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru