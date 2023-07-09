CNN: девять человек пострадали из-за стрельбы в американском Кливленде

Из-за стрельбы в городе Кливленд в штате Огайо в США пострадали не меньше девяти человек, передает телеканал CNN.

В Ростове-на-Дону произошла стрельба в торговом центре

Уточняется, что по предварительным данным, никто не погиб.

CNN сообщает, что преступник открыл огонь по группе людей, а затем скрылся с места происшествия.

Ранее стало известно, что в хорватском городе Сисак неизвестный мужчина устроил стрельбу из автомата Калашникова, передает «Радиоточка НСН».

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