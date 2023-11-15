Чукотка и Камчатка частично остались без интернета и мобильной связи

Часть жителей Чукотского автономного округа и Камчатского края остались без мобильной связи. По данным хабаровского филиала «Ростелеком», это произошло вследствие наземного повреждения волоконно-оптической линии связи. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило правительство Чукотского автономного округа.

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В правительстве региона также отметили, что на место аварии выехала ремонтная бригада для устранения повреждений.

Также перебои с интернетом и мобильной связью наблюдаются на Камчатке.

Ранее прокуратура Дагестана инициировала проверку из-за перебоев электроснабжения в Кировском районе Махачкалы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:КамчаткаЧукоткаИнтернетМобильная Связь

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