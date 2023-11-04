Число жертв землетрясения в Непале возросло до 128
4 ноября 202305:26
Количество погибших из-за землетрясения в Непале увеличилось до 128. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
«Число жертв землетрясения ... возросло до 128», — отмечает агентство.
Ранее сообщалось, что в Непале погибли 54 человека.
В пятницу Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил, что на границе Индии и Непала зафиксировали землетрясение магнитудой 6, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Отмечалось, что пострадали десятки человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru