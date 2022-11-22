Число жертв землетрясения в Индонезии увеличилось до 162

Число жертв землетрясения в Индонезии достигло 162. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местного чиновника.

Появилось видео последствий мощного землетрясения в Индонезии

Ранее стало известно, что в районе индонезийского города Чианджур произошло землетрясение магнитудой 5,6. Подземные толчки также ощущались в столице страны Джакарте. Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий сообщало о 46 погибших и около 700 пострадавших. В результате землетрясения были разрушены десятки зданий, в том числе школа.

По данным Reuters, большинство из погибших — дети. Спасатели продолжают разыскивать людей, оказавшихся под завалами. Отмечается, что 31 человек числится пропавшим без вести.

Официальные лица предупреждают, что число погибших может увеличиться.

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Знаменский
ТЕГИ:ПогибшиеЗемлетрясениеИндонезия
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