Число жертв взрыва на испанском химзаводе выросло до трех
15 января 202022:35
Жертвами взрыва и последующего за ним пожара на химзаводе в испанской провинции Таррагона (Каталония) стали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу Барселоны.
В медучреждении сообщили, что скончался пострадавший, который находится в критическом состоянии. Ранее было известно о двух погибших.
Взрыв на предприятии произошел накануне.
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