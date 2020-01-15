Число жертв взрыва на испанском химзаводе выросло до трех

Жертвами взрыва и последующего за ним пожара на химзаводе в испанской провинции Таррагона (Каталония) стали три человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на больницу Барселоны.

В медучреждении сообщили, что скончался пострадавший, который находится в критическом состоянии. Ранее было известно о двух погибших.

Взрыв на предприятии произошел накануне.

