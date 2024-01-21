Число жертв удара ВСУ по Донецку увеличилось до 27

Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку увеличилось до 27, написал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Минздрав сообщил о госпитализации 18 человек после обстрела Донецка

Ранения различной степени тяжести получили 25 человек. Среди них два несовершеннолетних, уточнил Пушилин.

ВСУ в воскресенье утром нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик. Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам.

Министерство иностранных дел России назвало атаку ВСУ варварским террористическим актом, отмечает «Радиоточка НСН».

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