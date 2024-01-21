Число жертв удара ВСУ по Донецку увеличилось до 27
21 января 202421:28
Число погибших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Донецку увеличилось до 27, написал в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.
Ранения различной степени тяжести получили 25 человек. Среди них два несовершеннолетних, уточнил Пушилин.
ВСУ в воскресенье утром нанесли удар по рынку в микрорайоне Текстильщик. Пушилин объявил 22 января днем траура по жертвам.
Министерство иностранных дел России назвало атаку ВСУ варварским террористическим актом, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru