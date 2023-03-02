Число жертв столкновения поездов в Греции достигло 46

По его словам, поиски тел погибших и фрагментов тел продолжаются.

«Усилия пожарных в настоящее время сосредоточены на вагоне-ресторане, который в ходе сильнейшего столкновения был раздавлен», - добавил Ватракояннис.

Он отметил, что спасателям придётся резать вагоны специальными машинами и удалять металлические элементы по частям.

Столкновение двух поездов в Греции произошло 1 марта. После трагедии министр транспорта страны Костас Караманлис подал в отставку, сообщает RT.

Греческие власти объявили трёхдневный траур.

