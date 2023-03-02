Число жертв столкновения поездов в Греции достигло 46
Официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис заявил, что число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов недалеко от города Лариса достигло 46 человек, сообщает телеканал SKAI.
По его словам, поиски тел погибших и фрагментов тел продолжаются.
«Усилия пожарных в настоящее время сосредоточены на вагоне-ресторане, который в ходе сильнейшего столкновения был раздавлен», - добавил Ватракояннис.
Он отметил, что спасателям придётся резать вагоны специальными машинами и удалять металлические элементы по частям.
Столкновение двух поездов в Греции произошло 1 марта. После трагедии министр транспорта страны Костас Караманлис подал в отставку, сообщает RT.
Греческие власти объявили трёхдневный траур.
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