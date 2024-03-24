Число пострадавших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 154

Минздрав Московской области опубликовал на своем сайте обновленный список пострадавших при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл».

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В документе указаны 154 человека, отмечают «Известия».

По официальным данным, госпитализировано 107 человек, 44 проходят лечение в амбулатории, троих пациентов выписали.

Ранее ведомство обнародовало список пострадавших, в котором значилось 145 человек. Среди получивших травмы восемь несовершеннолетних, они доставлены в различные больницы, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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