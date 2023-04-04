Число пострадавших при взрыве в Петербурге возросло до 40
Количество пострадавших в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге увеличилось до 40. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.
Ранее стало известно, что 2 апреля при теракте в заведении на Университетской набережной погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин), напоминает «Свободная пресса». Кроме того, сообщалось о 32 пострадавших.
«В результате инцидента ... за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних», — отметили в Минздраве.
По данным ведомства, в больницах Северной столицы остаются 25 раненых, пишет Ura.ru. Пять из них находятся в тяжелом состоянии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru