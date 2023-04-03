Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 33 человек

Число пострадавших при взрыве в Санкт-Петербурге выросло до 33, сообщили в пресс-службе Минздрава.

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При этом 22 человека остаются в больницах, 8 - в тяжелом состоянии, Также отмечается, что среди пострадавших двое подростков.

В Минздраве отметили, что 14 человек находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Ранее следователи признали терактом убийство военного корреспондента Владлена Татарского, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Соцсети
ТЕГИ:ТерактСанкт-ПетербургВладлен Татарский

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