Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге выросло до 33 человек

При этом 22 человека остаются в больницах, 8 - в тяжелом состоянии, Также отмечается, что среди пострадавших двое подростков.

В Минздраве отметили, что 14 человек находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Ранее следователи признали терактом убийство военного корреспондента Владлена Татарского, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

