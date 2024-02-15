Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до 20
15 февраля 202418:04
Число пострадавших в результате удара ВСУ на Белгород увеличилось до 20, сообщили в Минздраве.
В ведомстве отметили, что четверых пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде, в том числе двоих детей направят на лечение в Москву.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела в Белгороде погибли шесть человек, в том числе годовалая девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Кроме того, в результате украинского удара по Белгороду в 128 квартирах в 10 многоквартирных домах были выбиты окна.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru