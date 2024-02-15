Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду увеличилось до 20

В ведомстве отметили, что четверых пострадавших при обстреле ВСУ в Белгороде, в том числе двоих детей направят на лечение в Москву.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате обстрела в Белгороде погибли шесть человек, в том числе годовалая девочка, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



Кроме того, в результате украинского удара по Белгороду в 128 квартирах в 10 многоквартирных домах были выбиты окна.

