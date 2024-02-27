Число пострадавших при обстреле брянского поселка Суземка увеличилось до пяти

До этого Богомаз сообщал о трех пострадавших при обстреле ВСУ. Глава региона отмечал, что один пострадавший получил тяжелое ранение, у двоих граждан врачи зафиксировали ранения средней тяжести.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округаБелгородской области. Погибли три человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».

