Число пострадавших при обстреле брянского поселка Суземка увеличилось до пяти

Количество пострадавших в результате украинского обстрела поселка Суземка в Брянской области увеличилось до пяти, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своих соцсетях.

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До этого Богомаз сообщал о трех пострадавших при обстреле ВСУ. Глава региона отмечал, что один пострадавший получил тяжелое ранение, у двоих граждан врачи зафиксировали ранения средней тяжести.

Ранее украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль на окраине села Почаево Грайворонского городского округаБелгородской области. Погибли три человека, еще трое получили ранения различной степени тяжести, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Белгородской области / t.me/vvgladkov
ТЕГИ:ПострадавшиеБрянская ОбластьУкраинаВСУ

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