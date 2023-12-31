Число пострадавших при обстреле Белгорода увеличилось до 131
Число пострадавших при обстреле Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до 131, говорится в сообщении Министерства здравоохранения России.
Среди пострадавших — 18 несовершеннолетних. Погибли четыре ребенка, уточнило ведомство.
По данным Минздрава, в стационары Белгородской области госпитализировали 93 человек с ранениями различной степени тяжести. Они получили минно-взрывные травмы.
На месте работает сводная бригада медиков федеральных медицинских организаций. Проводятся телемедицинские консультации со специалистами.
ВСУ нанесли удар по центру Белгорода в субботу, 30 декабря. В ответ Вооруженные силы России поразили центры принятия решений в Харьковской и Хмельницкой областях Украины и ликвидировали лиц, ответственных за террористическую атаку, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru