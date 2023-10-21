Число погибших в секторе Газа с начала эскалации достигло 4 385
21 октября 202316:27
Число погибших в секторе Газа с начала вооруженного конфликта достигло 4 385, сообщили в Минздраве Палестины.
По данным ведомства, пострадали больше 13,5 тысяч человек.
Ранее стало известно, что жители Палестины ищут людей под обломками школы ООН, по которой ранее ударил ЦАХАЛ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, в результате удара погибли минимум пять человек, еще десятки человек пострадали. В ЦАХАЛ удар по школе не подтверждали, но и не опровергали.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru