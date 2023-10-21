Число погибших в секторе Газа с начала эскалации достигло 4 385

Число погибших в секторе Газа с начала вооруженного конфликта достигло 4 385, сообщили в Минздраве Палестины.

СМИ: в Палестине сообщили, что пока не могут вывезти раненых из Газы

По данным ведомства, пострадали больше 13,5 тысяч человек.

Ранее стало известно, что жители Палестины ищут людей под обломками школы ООН, по которой ранее ударил ЦАХАЛ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН». По данным СМИ, в результате удара погибли минимум пять человек, еще десятки человек пострадали. В ЦАХАЛ удар по школе не подтверждали, но и не опровергали.

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ИзраильПалестинаСектор ГазаПогибшие

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