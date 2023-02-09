Число погибших в результате землетрясения в Турции превысило 12 тысяч
Жертвами мощного землетрясения в Турции стали 12 391 человек. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на Управление по предотвращению и ликвидации ЧС (AFAD) страны.
По данным ведомства, в результате стихийного бедствия пострадали 62 914 человек.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в Турции в понедельник. В результате было разрушено около 6,5 тысячи зданий, отмечает телеканал «360».
По данным властей республики, катастрофа стала сильнейшей с 1939 года, пишет РИА ФАН. Подземные толчки с меньшей магнитудой продолжаются уже несколько дней.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru