Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти
Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах увеличилось до девяти, еще 15 человек пострадали. Об этом сообщила газета Philippine Star со ссылкой на национальный совет по сокращению рисков и управлению в кризисных ситуациях страны (NDRRMC).
Отмечается, что последствия землетрясения затронули свыше 12,8 тысячи человек. Так, почти 100 домов были полностью разрушены, 729 частично повреждены.
Ранее, 17 ноября, землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Филиппинах. Сначала специалисты заявляли о магнитуде 6,9, однако затем увеличили ее до 7,0. Землетрясение произошло в 57 километрах юго-восточнее города Генерал-Сантос, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Стрелков объяснил мотивацию своего выдвижения на следующие президентские выборы
- СМИ: «Квартет И» убрал «Несчастный случай» из спектакля «День радио»
- Фильм «По щучьему велению» снова возглавил кинопрокат в России
- После падения обломков БПЛА в Электростали никто не пострадал
- Трамп поздравил Милея с победой фразой из своего предвыборного лозунга
- Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти
- На Сахалине задержали браконьеров с трепангом на 7,2 млн рублей
- В Аргентине исключили вступление страны в БРИКС
- Большегруз снес автобусную остановку во Владивостоке
- США обозначили направления сотрудничества с новым руководством Аргентины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru