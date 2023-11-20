Число погибших при землетрясении на Филиппинах выросло до девяти

Число погибших в результате землетрясения на Филиппинах увеличилось до девяти, еще 15 человек пострадали. Об этом сообщила газета Philippine Star со ссылкой на национальный совет по сокращению рисков и управлению в кризисных ситуациях страны (NDRRMC).

У побережья Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 5,5

Отмечается, что последствия землетрясения затронули свыше 12,8 тысячи человек. Так, почти 100 домов были полностью разрушены, 729 частично повреждены.

Ранее, 17 ноября, землетрясение магнитудой 7,0 произошло на Филиппинах. Сначала специалисты заявляли о магнитуде 6,9, однако затем увеличили ее до 7,0. Землетрясение произошло в 57 километрах юго-восточнее города Генерал-Сантос, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:ФилиппиныЗемлетрясение

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