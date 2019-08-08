Число погибших при ЧП в воинской части под Архангельском выросло до двух

Не менее двух человек, по последним данным, погибли, ещё 15 пострадали при чрезвычайном происшествии в воинской части в Архангельской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах региона.

Согласно этой информации, в воинской части произошёл взрыв. Она находится в 30 километрах от Северодвинска, уточняет RT. Областные власти направили санитарную авиацию к месту ЧП.

Ранее сообщалось, что в воинской части начался пожар на судне.

