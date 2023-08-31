Четыре взрыва прогремели в Швеции

Уточняется, что два инцидента с интервалом в 10 минут были зафиксированы в Гётеборге примерно в 2:00 мск, примерно час спустя взрыв прогремел Норсборге и Нючепинге.

По данным местной полиции, все взрывы произошли в жилых домах, информации о пострадавших и разрушениях пока нет. Ведётся расследование.

Ранее три взрыва прогремели в трёх городах в Нидерландах: в Амстердаме были повреждены два дома, во Влардингене обувной магазин, а в Гааге - дом и автомобиль, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

