Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дербенте
Взрыв газа произошел в двухэтажном частном жилом доме в Дербенте. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Дагестану, передает ТАСС.
«По системе 112 поступило сообщение о том, что в результате хлопка газовоздушной смеси ... в городе Дербент по улице Шахбазова, 61 пострадали четыре человека, в том числе один ребенок», — отметили в ведомстве.
Из-за взрыва в здании выбиты окна, разрушений нет.
Ранее взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Махачкале, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пострадали восемь человек, в том числе ребенок.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru