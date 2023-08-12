Четыре человека пострадали при взрыве газа в Дербенте

«По системе 112 поступило сообщение о том, что в результате хлопка газовоздушной смеси ... в городе Дербент по улице Шахбазова, 61 пострадали четыре человека, в том числе один ребенок», — отметили в ведомстве.

Из-за взрыва в здании выбиты окна, разрушений нет.

Ранее взрыв газа произошел в жилом пятиэтажном доме в Махачкале, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Пострадали восемь человек, в том числе ребенок.

