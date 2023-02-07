Четыре человека погибли при взрыве газа в жилом доме в Тульской области

В сообщении говорится, что инцидент произошёл на улице Химиков, причиной обрушения стал «хлопок газовоздушной смеси».

«На данный момент спасено 5 человек, по предварительной информации под завалами остаются ещё двое. К сожалению, 4 человека погибли», - добавили в ведомстве.

По данным источника ТАСС, в результате инцидента погибли пять человек.

Ранее в дагестанском Хасавюрте три человека получили ранения результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме, сообщает RT.

