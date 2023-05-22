Четыре человека погибли при пожаре в Пермском крае
22 мая 202300:03
Ребенок и трое взрослых погибли во время пожара в Пермском крае, сообщает «РЕН ТВ».
Возгорание произошло 21 мая в селе Фоки на улице Красная, где загорелся деревянный жилой дом. Пожарные, приехавшие на место, обнаружили в доме тела четырех погибших – трех взрослых и ребенка.
Устанавливается причина возгорания и другие подробности.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru