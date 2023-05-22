Четыре человека погибли при пожаре в Пермском крае

Ребенок и трое взрослых погибли во время пожара в Пермском крае, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Число погибших при пожарах в Курганской области выросло до 21

Возгорание произошло 21 мая в селе Фоки на улице Красная, где загорелся деревянный жилой дом. Пожарные, приехавшие на место, обнаружили в доме тела четырех погибших – трех взрослых и ребенка.

Устанавливается причина возгорания и другие подробности.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Пожары

Горячие новости

Все новости

партнеры