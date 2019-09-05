Черные ящики разбившегося на Ставрополье Су-25 привезли в Москву

Бортовые самописцы учебного-боевого Су-25УБ, который разбился в Ставропольском крае 3 сентября, доставили в Москву на расшифровку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

Данные черных ящиков будут считывать специалисты одного из научно-исследовательских институтов в Люберцах.