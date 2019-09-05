Черные ящики разбившегося на Ставрополье Су-25 привезли в Москву
Бортовые самописцы учебного-боевого Су-25УБ, который разбился в Ставропольском крае 3 сентября, доставили в Москву на расшифровку, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Данные черных ящиков будут считывать специалисты одного из научно-исследовательских институтов в Люберцах.
Штурмовик разбился в минувший вторник во время выполнения учебно-тренировочного полета. Самолет врезался в землю в 38 километрах от Буденновска.
Как сообщает Москва 24, изначально сообщалось, что оба пилоты успели катапультироваться, однако поисковая операция завершилась ничем.Тела пилотов были найдены только на следующий день в кабине штурмовика, которая вошла в землю на глубину три метра.
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