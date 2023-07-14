Черноморский флот предупредил о минной опасности в северо-западной части Черного моря
Черноморский флот предупредил мореплавателей о минной опасности в северо-западной части Черного моря, сообщили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, моряки обнаружили украинскую мину, которая бесконтрольно дрейфовала в море. В Минобороны отметили, что эта мина была выставлена украинскими военными в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования прибрежной акватории.
Дрейфующие к море мины несут угрозу судоходству в том районе. Сколько всего таких мин плавает в Черном море - неизвестно, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее в Минобороны сообщили, что войска России уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru