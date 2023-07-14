Черноморский флот предупредил о минной опасности в северо-западной части Черного моря

По данным оборонного ведомства, моряки обнаружили украинскую мину, которая бесконтрольно дрейфовала в море. В Минобороны отметили, что эта мина была выставлена украинскими военными в начале 2022 года в ходе беспорядочного минирования прибрежной акватории.

Дрейфующие к море мины несут угрозу судоходству в том районе. Сколько всего таких мин плавает в Черном море - неизвестно, сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в Минобороны сообщили, что войска России уничтожили шесть складов боеприпасов ВСУ в Запорожской области, передает «Радиоточка НСН».

