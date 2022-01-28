Человек погиб при жесткой посадке вертолета Минобороны под Ульяновском

Человек погиб при жесткой посадке вертолета Ми-8 Минобороны в Ульяновской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Отмечается, что военнослужащий погиб при транспортировке из-за полученных травм. Двое других пострадавших с помощью вертолета доставлены в больницу.

Согласно Минобороны, вертолет приземлился у населенного пункта Дубки. При посадке произошел удар, в результате чего отвалилась хвостовая часть.

Предварительно, причиной жесткой посадки стала техническая неисправность.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:МинобороныУльяновская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры