CBS: Не менее девяти военных погибли в США при столкновении вертолётов

Уточняется, что трагедия произошла во время планового учебного полёта в округе Тригг к западу от армейской базы Форт-Кэмпбелл.

В результате столкновения девять военнослужащих, находившихся на борту вертолетов, погибли.

«Сейчас наше внимание сосредоточено на семьях погибших», - говорится в обращении командования 101-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее предприниматель из России, основатель компании Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета в Монако, сообщает НСН.

