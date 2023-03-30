CBS: Не менее девяти военных погибли в США при столкновении вертолётов

Два вертолёта Black Hawk 101-й воздушно-десантной дивизии ВС США столкнулись во время учений в штате Кентукки, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление командования.

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Уточняется, что трагедия произошла во время планового учебного полёта в округе Тригг к западу от армейской базы Форт-Кэмпбелл.

В результате столкновения девять военнослужащих, находившихся на борту вертолетов, погибли.

«Сейчас наше внимание сосредоточено на семьях погибших», - говорится в обращении командования 101-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее предприниматель из России, основатель компании Forex Club Вячеслав Таран погиб в результате крушения вертолета в Монако, сообщает НСН.

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Фото: twitter.com/CENTCOM
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