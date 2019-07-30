Бывший хоккеист «Спартака» пожаловался на угрозу физической расправы

Как рассказал спортсмен, в 2017 году он взял в долг у знакомого миллион рублей. Из-за финансовых трудностей и временного отсутствия трудовой занятости он смог вернуть к настоящему моменту лишь чуть больше половины суммы — 550 тысяч. В мае этого года Виноградов получил угрозу: на стадионе к нему подошли неизвестные и посоветовали вернуть долг до 19 июня. В противном случае угрожали расправой. По их словам, их направил хозяин суммы, которую взял хоккеист.

Добавим, при этом, по версии Виноградова, никаких расписок о взятых деньгах хозяину суммы он не давал.

Ранее убийца девушки из Раменского назвал причины своего поступка.В ходе допроса он признал свою вину и заявил, что расправился с девушкой из чувства ревности, так как подозревал ее в изменах. По некоторым данным, преступник и жертва ранее встречались.

