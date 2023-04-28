Брянский губернатор заявил об атаке украинского дрона в Суземском районе

Украинский беспилотник атаковал Суземский район Брянской области. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

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Атака была зафиксирована в ночь на пятницу. Никто не пострадал.

«Поврежден гараж и автомобиль, который находился в гараже. Также есть частичные повреждения одного домовладения», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что на месте ЧП работают оперативные службы, пишет РИА ФАН.

Ранее СМИ сообщили, что беспилотник упал на территорию Московского городского суда. На дроне не было закреплено посторонних предметов, напоминает Ura.ru.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:УкраинаБеспилотникиБрянская Область

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