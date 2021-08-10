Братья сбежали через окно суда в Выборге после оглашения приговора

Осуждённые браться сумели сбежать прямо из зала суда в Выборге после вынесения приговора, сообщает «Интерфакс». Они выбрались из здания через открытое окно. Обращение от помощника мирового судьи поступило в полицию накануне вечером.

Два брата 35 и 40 лет были признаны виновными по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Первый получил 2,5 года заключения, второй - год лишения свободы в колонии строгого режима.

Оба беглеца одеты в рабочую робу. Они среднего роста - один полного телосложения, другой худощавый. Один из них до этого был судим за кражу, а также угон автомобиля без цели хищения.

Официальная информация о побеге пока не распространялась.

