Более 95 тысяч человек в Улан-Удэ оказались в зоне ограниченного теплоснабжения

Более 95 тысяч человек в Улан-Удэ после аварии на теплоэлектростанции остаются в зоне ограниченного теплоснабжения. Об этом сообщает РИА Новости.

Короткое замыкание на городской ТЭЦ-1 произошло минувшей ночью. Это привело к возгоранию проводов, отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора. Инцидент произошёл в то время, когда температура окружающей среды в городе составляла -30 °C.

Уточняется, что тепла лишены 1,1 тыс. домов, 83 социально-значимых объекта.









