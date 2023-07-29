Более 60 детей отравились в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае
Около 70 детей обратились за медицинской помощью с кишечным заболеванием в лагере в Республике Алтай, сообщили в Следственном комитете России.
По данным следствия, 67 детей, находившихся в оздоровительном лагере, обратились за помощью к фельдшеру учреждения. Отмечается, что отравившимся детям от 7 до 17 лет. Всего в лагере отдыхает порядка 354 воспитанников. Всем обратившимся за мед помощью детям, она была оказана. Все сейчас пребывают в удовлетворительном состоянии.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, идет проверки.
В Удмуртии 23 человека, среди которых 20 детей, госпитализированы с острой кишечной инфекцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru