Более 60 детей отравились в детском лагере «Горный Орленок» на Алтае

По данным следствия, 67 детей, находившихся в оздоровительном лагере, обратились за помощью к фельдшеру учреждения. Отмечается, что отравившимся детям от 7 до 17 лет. Всего в лагере отдыхает порядка 354 воспитанников. Всем обратившимся за мед помощью детям, она была оказана. Все сейчас пребывают в удовлетворительном состоянии.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, идет проверки.

В Удмуртии 23 человека, среди которых 20 детей, госпитализированы с острой кишечной инфекцией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

