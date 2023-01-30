Более 30 человек погибли в Пакистане при подрыве смертника в мечети. Видео

Террорист-смертник в Пакистане подорвался в мечети города Пешавар на северо-западе страны. По последним данным, погибли не менее 32 человек, сообщают СМИ со ссылкой на информацию местных властей.

Число пострадавших составляет почти 150 человек. Как рассказали свидетели кровавого происшествия, взрыв прогремел во время молитвы. Часть религиозного здания разрушена.

Согласно оперативным данным правоохранительных органов, смертник находился в первом ряду во время намаза. Власти провинции Хайбер-Пахтунхва объявили режим чрезвычайной ситуации, жителей просят сдавать кровь для раненых.